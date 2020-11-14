Жапаров сложил полномочия и. о. президента Киргизии

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Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил полномочия в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства на выборах, которые запланированы на 10 января 2021 года.
Жапаров сложил полномочия и. о. президента Киргизии
  • РИА Новости

Об этом сообщает его пресс-служба.

«В связи с этим, как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах. Далее обязанности президента Кыргызской Республики, согласно основному закону, будет исполнять Торага Жогорку Кенеша», — сказал Жапаров.

Как стало известно ранее, почти 60 кандидатов подали документы на регистрацию на президентские выборы в Киргизии.

О намерении баллотироваться на пост президента Киргизии Жапаров заявлял ещё в октябре. Ради этого он обещал сложить с себя полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря.

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