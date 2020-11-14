Почти 60 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы главы Киргизии

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Почти 60 кандидатов подали документы на регистрацию на президентские выборы в Киргизии, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
Почти 60 человек выдвинули свои кандидатуры на выборы главы Киргизии
  • © Claudia Thaler/dpa
  • globallookpress.com

«По состоянию на 19:00 14 ноября 2020 года в Центральную избирательную комиссию поступили 59 заявлений (отозвано 1 заявление — Б. Бакетаев) от граждан Кыргызской Республики о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Среди претендентов на пост главы государства — экс-спикер парламента Киргизии Канат Исаев, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, бывший заместитель главы МВД страны Курсан Асанов, а также экс-судья Конституционной палаты республики и лидер оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров также подал документы для участия в президентских выборах, которые запланированы на 10 января 2021 года.

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