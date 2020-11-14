Жапаров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента Киргизии
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
«Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Киргизской Республики», — заявил собеседник.
О намерении баллотироваться на пост президента Киргизии Жапаров заявлял ещё в октябре. Ради этого он обещал сложить с себя полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря.