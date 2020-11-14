Жапаров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента Киргизии

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Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах 10 января 2021 года.
Жапаров подал в ЦИК документы для участия в выборах президента Киргизии
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

«Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Киргизской Республики», — заявил собеседник.

О намерении баллотироваться на пост президента Киргизии Жапаров заявлял ещё в октябре. Ради этого он обещал сложить с себя полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря.

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