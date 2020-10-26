Жапаров заявил о намерении баллотироваться на пост президента Киргизии

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Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении принять участие в президентских выборах в январе 2021 года.
Жапаров заявил о намерении баллотироваться на пост президента Киргизии
  • РИА Новости

Об этом сообщает 24.kg.

«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал он во время поездки в Кочкорский район Нарынской области.

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.

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