Жапаров заявил о намерении баллотироваться на пост президента Киргизии
- РИА Новости
Об этом сообщает 24.kg.
«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал он во время поездки в Кочкорский район Нарынской области.
По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.
Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.