Жапаров заявил о намерении баллотироваться на пост президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении принять участие в президентских выборах в январе 2021 года.

Об этом сообщает 24.kg.

«Я пойду на выборы наравне с другими. Если выберут меня, буду президентом, если нет, то нет», — сказал он во время поездки в Кочкорский район Нарынской области.

По его словам, он сложит полномочия исполняющего обязанности главы государства в начале декабря, чтобы принять участие в президентских выборах.

Ранее Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила в стране досрочные президентские выборы на 10 января 2021 года.