В Киргизии опубликовали предварительные результаты выборов президента

Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов после обработки бюллетеней с 47% участков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

«47% уже обработано. Жапаров — 73,04%», — заявили в ЦИК.

Как отмечается, у его ближайшего конкурента — больше 5%.

14 ноября Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента Киргизии в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства.

Как заявляли в ЦИК Киргизии, выборы президента будут признаны состоявшимися, независимо от количества принявших в них участие граждан.