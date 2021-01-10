В Киргизии опубликовали предварительные результаты выборов президента
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
«47% уже обработано. Жапаров — 73,04%», — заявили в ЦИК.
Как отмечается, у его ближайшего конкурента — больше 5%.
14 ноября Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента Киргизии в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства.
Как заявляли в ЦИК Киргизии, выборы президента будут признаны состоявшимися, независимо от количества принявших в них участие граждан.