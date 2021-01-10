В Киргизии опубликовали предварительные результаты выборов президента

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Кандидат в президенты Киргизии Садыр Жапаров лидирует на выборах главы государства с результатом 73,04% голосов после обработки бюллетеней с 47% участков.
В Киргизии опубликовали предварительные результаты выборов президента
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

«47% уже обработано. Жапаров — 73,04%», — заявили в ЦИК. 

Как отмечается, у его ближайшего конкурента — больше 5%.

14 ноября Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента Киргизии в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы государства.

Как заявляли в ЦИК Киргизии, выборы президента будут признаны состоявшимися, независимо от количества принявших в них участие граждан. 

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