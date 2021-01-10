Явка на парламентские выборы в Казахстане к 18:00 составила 58,2%
- Reuters
«По состоянию на 18:00 избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включённых в списки», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.
В голосовании принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Подробнее о выборах в Казахстане — в материале RT.