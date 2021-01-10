Явка на парламентские выборы в Казахстане к 18:00 составила 58,2%

Явка на проходящие в Казахстане выборы депутатов нижней палаты парламента к 18:00 (15:00 мск) составила 58,2%, сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев.

«По состоянию на 18:00 избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включённых в списки», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В голосовании принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Подробнее о выборах в Казахстане — в материале RT.