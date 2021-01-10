Назарбаев проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Назарбаев проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента
  • РИА Новости

«Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов всех уровней», — написал он в Twitter.

Ранее в Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в республике партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия «Ак жол» и партия «Адал».

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