В Казахстане начались парламентские выборы

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В Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента (мажилис), а также в местные представительные органы власти страны (маслихаты).

Как сообщает ТАСС голосоание завершится в 20:00 (17:00 мск).

Уточняется, что в четырёх западных регионах — Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

В парламентских выборах участвуют пять из шести зарегистрированных в республике партий: Народная партия Казахстана, правящая партия «Нур Отан», Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», Демократическая партия «Ак жол» и партия «Адал».

Также отмечается, что в списки кандидатов от пяти партий на выборах в Мажилис вошли 312 человек. 

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента Казахстана (мажилис) 10 января 2021 года.

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