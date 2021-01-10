Лукашенко оценил возможность отключения Белоруссии от SWIFT

Отключение Белоруссии от системы платежей SWIFT могло бы ударить по тем, кто выступает с подобными идеями. Об этом в интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Россию отключить от SWIFT есть ещё больше желающих. Так вот, если они хотят получить проблемы себе в связи с этим, они их могут получить», — цитирует ТАСС президента.

Таким образом он ответил на вопрос, при каких условиях и возможно ли вообще отключение Белоруссии от системы SWIFT.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отключения Белоруссии от SWIFT, отмечал необходимость разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада.

Как заявляла в ноябре 2020 года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

В Национальном банке Белоруссии подчёркивали, что не видят объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT.