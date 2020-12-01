Лавров прокомментировал возможность отключения Белоруссии от SWIFT

Необходимо разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможность отключения Белоруссии от SWIFT, о чём ранее заявляла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Что касается SWIFT, то да, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы её обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы», — сказал он.

Министр отметил, что такое внимание уделяется прежде всего потому, что эта система, созданная США и их союзниками, «обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни».

«Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада», — добавил Лавров.

Ранее Тихановская отмечала, что оппозиция обсуждает возможность «отключения режима Лукашенко от системы SWIFT».

Как заявлял белорусский лидер Александр Лукашенко, ему не о чем говорить с Тихановской.