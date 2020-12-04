Нацбанк Белоруссии не видит причин пересмотра отношений со SWIFT

Национальный банк Белоруссии сообщил, что не видит объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT.

«Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы белорусского регулятора.

В Нацбанке обратили внимание, что все платежи юридических лиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчётов.

«Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT», — отметили в Нацбанке Белоруссии.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, а также ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.