Нацбанк Белоруссии не видит причин пересмотра отношений со SWIFT

Короткая ссылка
Национальный банк Белоруссии сообщил, что не видит объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT.
Нацбанк Белоруссии не видит причин пересмотра отношений со SWIFT
  • © nbrb.by

«Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы белорусского регулятора.

В Нацбанке обратили внимание, что все платежи юридических лиц на белорусской территории обеспечиваются внутри одного банка или с использованием автоматизированной системы межбанковских расчётов.

«Это значит, что платежи юридических лиц на территории нашей страны не зависят от SWIFT», — отметили в Нацбанке Белоруссии.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении добиваться отключения Белоруссии от международной системы банковских платежей SWIFT, а также ограничения кредитования государственных банков из-за рубежа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить