Явка на парламентские выборы в Казахстане к 16:00 превысила 50%

Короткая ссылка
Явка на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана к 16:00 (13:00 мск) составила 52,5%. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Явка на парламентские выборы в Казахстане к 16:00 превысила 50%
  • Reuters

«По состоянию на 16:00 по времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включённых в списки», — сказала на брифинге секретарь ЦИК Сабила Мустафина. 

Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В голосовании принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Подробнее о выборах в Казахстане — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить