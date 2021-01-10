Явка на парламентские выборы в Казахстане к 16:00 превысила 50%

Явка на выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана к 16:00 (13:00 мск) составила 52,5%. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«По состоянию на 16:00 по времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5% от общего количества избирателей, включённых в списки», — сказала на брифинге секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

Ранее в Казахстане открылись избирательные участки для голосования на выборах в нижнюю палату парламента, а также в местные представительные органы власти страны.

В голосовании принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Подробнее о выборах в Казахстане — в материале RT.