Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой Конституции Белоруссии

Проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года, после чего граждане на референдуме определят его судьбу, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть», — сказал он в эфире канала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента.

По словам президента, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля, однако народное собрание «никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет».