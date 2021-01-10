Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой Конституции Белоруссии

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Проект новой Конституции Белоруссии может быть готов к концу 2021 года, после чего граждане на референдуме определят его судьбу, сообщил президент страны Александр Лукашенко.
Лукашенко назвал сроки подготовки проекта новой Конституции Белоруссии
  • Reuters

«И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть», — сказал он в эфире канала «Россия 1». Его слова приводит ТАСС.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента. 

По словам президента, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля, однако народное собрание «никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет».

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