Лукашенко анонсировал Всебелорусское народное собрание

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля.
Лукашенко анонсировал Всебелорусское народное собрание
  • РИА Новости

Как передаёт БЕЛТА, об этом он сказал в ходе совещания по подготовке мероприятия.

Отмечается, что республиканский и региональные организационные комитеты уже приступили к работе. При этом 29 декабря начнётся избрание делегатов.

«Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента. 

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