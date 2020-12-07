Лукашенко высказался о перераспределении полномочий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об идее перераспределения полномочий.
Лукашенко высказался о перераспределении полномочий
  • РИА Новости

«Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдёт на тех, кто получит эти дополнительные полномочия», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также рассказал о самой демократичной схеме.

«Во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены Всебелорусским народным собранием. На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа», — сказал Лукашенко.

По его словам, это «абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема».

Ранее Лукашенко заявил, что является сторонником принятия новой Конституции республики. Он отметил, что убеждён в необходимости скорректировать полномочия президента. 

Также белорусский лидер высказался о передаче кабмину части полномочий президента.

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