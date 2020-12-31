Лукашенко: Всебелорусское собрание не будет менять нормы Конституции

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На шестом Всебелорусском народном собрании не будет приниматься решений относительно Конституции страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Всебелорусское собрание не будет менять нормы Конституции
  • РИА Новости

По его словам, в ходе Всебелорусского собрания планируется «очертить ориентиры на пятилетку».

«Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет», — цитирует БЕЛТА Лукашенко на встрече с коллективом Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии и работниками СМИ.

Ранее стало известно, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11—12 февраля 2021 года в Минске.

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