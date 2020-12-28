Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве шестого Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания
  • РИА Новости

Всебелорусское народное собрание будет проведено 11—12 февраля 2021 года в Минске.

Среди вопросов повестки дня будут основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021—2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

В собрании примут участие 2,7 тыс. участников и приглашённых лиц. В число приглашённых войдут руководители государственных органов и организаций, представители местных советов депутатов, общественных объединений, СМИ, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Белоруссии, представителей белорусских диаспор, международных и иностранных организаций в республике.

Ранее Лукашенко сообщил, что 29 декабря начнётся избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание.

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