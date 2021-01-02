В Крыму оценили прошедшее в Киеве шествие в честь Бандеры

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал прошедшее в Киеве шествие в честь лидера экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры.
В Крыму оценили прошедшее в Киеве шествие в честь Бандеры
  • РИА Новости

Как передавал телеканал «112 Украина», в Киеве около тысячи человек приняли участие в факельном шествии в честь дня рождения Бандеры.

«Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял своё право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум — юго-восточные области», — написал Асёнов в «ВКонтакте».

Он отметил, что украинский нацизм стал инструментом разрушения страны и «полного подчинения Украины внешним игрокам».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своём новогоднем обращении призвал жителей Донбасса и Крыма «быть с Украиной».

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