Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 155 473

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 753 и достигло 155 473.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2293.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 143 075 пациентов с коронавирусом.

21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.