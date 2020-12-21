В Казахстане началось производство вакцины «Спутник V» от COVID-19
- РИА Новости
Производство вакцины «Спутник V» началось в рамках реализации договорённостей между президентами двух стран.
«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин», — говорится в сообщении.
По словам премьера, массовая вакцинация начнётся в Казахстане в феврале 2021 года.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о предстоящем запуске совместного с Россией производства вакцин от COVID-19.
В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров передал Узбекистану первые образцы вакцины «Спутник V».