В Казахстане началось производство вакцины «Спутник V» от COVID-19

Короткая ссылка
RT
В Казахстане началось производство российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в пресс-службе правительства страны. Старт производству дал премьер-министр Аскар Мамин во время посещения Карагандинского фармацевтического комплекса.
В Казахстане началось производство вакцины «Спутник V» от COVID-19
  • РИА Новости

Производство вакцины «Спутник V» началось в рамках реализации договорённостей между президентами двух стран.

«На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин», — говорится в сообщении.

По словам премьера, массовая вакцинация начнётся в Казахстане в феврале 2021 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о предстоящем запуске совместного с Россией производства вакцин от COVID-19.

В начале декабря глава Минпромторга Денис Мантуров передал Узбекистану первые образцы вакцины «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить