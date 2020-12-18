Токаев анонсировал совместное с Россией производство вакцин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом, как передаёт ТАСС, он сказал в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

Он отметил ведущую роль России в глобальном противодействии коронавирусу.

«В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин — как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт», — сказал президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начаты работы по проведению первой и второй фаз клинических испытаний на добровольцах второй казахстанской вакцины от коронавируса QazCoVac-P.