В Казахстане начинают испытания вакцины от коронавируса QazCoVac-P
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«Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 производства Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН Казахстана получила наименование QazCoVac-P и прошла доклинические испытания. В настоящее время начались работы по проведению первой и второй фаз клинических исследований на добровольцах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета науки Министерства образования и науки (МОН) Казахстана.
Ранее учёные успешно провели её испытания на лабораторных животных.
Первая казахстанская инактивированная вакцина против коронавирусной инфекции производства НИИ проблем биологической безопасности получила название QazCOVID-in.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 140 784.