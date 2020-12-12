В Казахстане начинают испытания вакцины от коронавируса QazCoVac-P

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В Казахстане начаты работы по проведению первой и второй фаз клинических испытаний на добровольцах второй казахстанской вакцины от коронавируса QazCoVac-P.
В Казахстане начинают испытания вакцины от коронавируса QazCoVac-P
  • Reuters

«Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 производства Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН Казахстана получила наименование QazCoVac-P и прошла доклинические испытания. В настоящее время начались работы по проведению первой и второй фаз клинических исследований на добровольцах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета науки Министерства образования и науки (МОН) Казахстана.

Ранее учёные успешно провели её испытания на лабораторных животных.

Первая казахстанская инактивированная вакцина против коронавирусной инфекции производства НИИ проблем биологической безопасности получила название QazCOVID-in.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 140 784.

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