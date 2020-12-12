В Казахстане начинают испытания вакцины от коронавируса QazCoVac-P

В Казахстане начаты работы по проведению первой и второй фаз клинических испытаний на добровольцах второй казахстанской вакцины от коронавируса QazCoVac-P.

Reuters

«Казахстанская вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 производства Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки МОН Казахстана получила наименование QazCoVac-P и прошла доклинические испытания. В настоящее время начались работы по проведению первой и второй фаз клинических исследований на добровольцах», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета науки Министерства образования и науки (МОН) Казахстана. Ранее учёные успешно провели её испытания на лабораторных животных. Первая казахстанская инактивированная вакцина против коронавирусной инфекции производства НИИ проблем биологической безопасности получила название QazCOVID-in. Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в Казахстане достигло 140 784.