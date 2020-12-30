В Латвии ввели комендантский час на Новый год

Правительство Латвии приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса до 7 февраля, на Новый год будет введён комендантский час.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что все граждане страны должны будут оставаться дома с 22:00 до 05:00 в период с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января.

В правительстве попросили граждан во время новогодних праздников оставаться дома и не ходить в гости.

3 декабря глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что в системе здравоохранения страны уже есть признаки коллапса, который вызвала коронавирусная инфекция.