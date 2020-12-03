В Латвии заявили о наличии признаков коллапса в системе здравоохранения

Глава Службы неотложной медицинской помощи Латвии Лиене Ципуле заявила, что в системе здравоохранения страны уже есть признаки коллапса, который вызвала коронавирусная инфекция.

Об этом она сказала изданию Ir.

По её словам, даже самые строгие ограничения для борьбы с инфекцией не смогут улучшить ситуацию в больницах страны.

«Фактически мы находимся в ситуации, когда появляются проблемы с госпитализацией неотложных пациентов — во многих больницах закрыты приёмные отделения, многие больницы прекратили плановое лечение, и в ближайшие дни, скорее всего, оно будет прекращено по всей стране. В определённой мере признаки коллапса в системе уже есть... Возможно, это ещё не совсем коллапс, однако мы близки к этому состоянию», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что осложняет ситуацию и то, что болеют сами медики.

Ранее глава Росздравнадзора Ирина Серёгина на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что в ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.