В Росздравнадзоре заявили о дефиците коек в ряде регионов

Короткая ссылка
Глава Росздравнадзора Ирина Серёгина на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что в ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Росздравнадзоре заявили о дефиците коек в ряде регионов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Я думаю, что да, система приспособилась, сегодня в основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки. Хотя тем не менее в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19 — с учётом просто заболеваемости. Мы видим и констатируем, что недостаточно оснащены перепрофилированные койки, в частности, аппаратами ИВЛ», — цитирует ТАСС Серёгину.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19. 

Также министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что в регионе развернули ещё 349 коек для пациентов с коронавирусом.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить