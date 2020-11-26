В Росздравнадзоре заявили о дефиците коек в ряде регионов

Глава Росздравнадзора Ирина Серёгина на XI Всероссийском конгрессе пациентов заявила, что в ряде регионов России отмечается дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Я думаю, что да, система приспособилась, сегодня в основной массе субъектов работа проведена достаточно серьёзная, которая позволила открыть койки. Хотя тем не менее в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19 — с учётом просто заболеваемости. Мы видим и констатируем, что недостаточно оснащены перепрофилированные койки, в частности, аппаратами ИВЛ», — цитирует ТАСС Серёгину.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, в России за сутки выявили 25 487 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 187 990 пациентов с COVID-19.

Также министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявил, что в регионе развернули ещё 349 коек для пациентов с коронавирусом.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН отмечал, что чем строже россияне будут соблюдать противоэпидемические меры, тем быстрее ситуация с коронавирусом начнёт меняться к лучшему.