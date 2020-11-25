В Крыму рассказали о ситуации с коечным фондом

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В Крыму развернули ещё 349 коек для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
В Крыму рассказали о ситуации с коечным фондом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«За прошедшую неделю дополнительно развёрнуто 349 коек в ковидных госпиталях для возможного принятия больных COVID-19 и пневмонией в случаях ухудшения эпидситуации», — сказал Остапенко в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, всего в республике развёрнуто почти 3,1 тыс. коек, в том числе более 2,4 тыс. — для пациентов с коронавирусом, 688 — для лечения внебольничной пневмонии.

Ранее инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.

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