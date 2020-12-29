В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о российской вакцине

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RT
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который назвал российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием» России против Украины.
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о российской вакцине
  • АГН «Москва»

«Сегодня в мире всё больше говорят о том, что остановить пандемию можно только путём массовой вакцинации населения всего мира. Назвать эти действия по защите людей от болезни... гибридным оружием — это даже не глупость, а кощунство, в первую очередь по отношению к своему народу», — заявил Чепа.

При этом депутат обратил внимание на важность повсеместной вакцинации во всех странах для эпидемиологической безопасности международного сообщества.

«Если какие-то страны окажутся невакцинированы, то оттуда всё равно будет идти распространение этой болезни... Что в дальнейшем будет с COVID-19, неизвестно, поэтому и вакцинация должна производиться везде, вакцина должна быть доступна всем странам», — объяснил парламентарий.

Он также напомнил, что Россия в данном случае предлагает свою помощь Украине и не настаивает на использовании вакцины именно российского производства.

«Россия сегодня предлагает своим братским странам эту вакцину... На Украине понимают, что ближайшая вакцина, которая может быть сегодня поставлена в страну, — это российская вакцина. То, что будет требоваться Евросоюзу, они будут забирать себе, и неизвестно, когда до Украины дойдёт очередь», — рассказал Чепа.

Ранее Кулеба заявил, что вопрос вакцины в целом «является классическим примером гибридных возможностей», назвав российскую вакцину от COVID-19 гибридным оружием России против Украины.

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