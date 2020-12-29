В Совфеде оценили слова главы МИД Украины о российской вакцине от COVID-19

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал российскую вакцину от COVID-19 «гибридным оружием» России против Украины.

«Это незрелое заявление украинского министра иностранных дел в том, что касается жизни граждан Украины. Он абсолютно безразличен к той ситуации простых граждан Украины, которая сейчас приводит к множеству смертей по всей стране. Здравомыслящему человеку понятно, что в данном случае российская вакцина — это спасение», — заявил Цеков.

Он добавил, что подобные заявления Кулебы не соответствуют статусу главы внешнеполитического ведомства.

«Он (Дмитрий Кулеба. — RT) считает, что подобными заявлениями он дискредитирует Россию и российскую вакцину, но на самом деле он дискредитирует власти Украины и себя лично», — считает сенатор.

Ранее Кулеба заявил, что российская вакцина от COVID-19 является «гибридным оружием» России против Украины.