Лавров оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС отметил, что ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации и стороны настроены выполнять договорённости.

«Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации. С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки. Хотел бы отметить высокую степень кооперабельности, проявляемой сторонами в решении вопросов, возникающих «на земле», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия также продолжает выполнять взятую на себя функцию гаранта соглашения о прекращении огня.

«На повестке дня — недопущение любых нарушений режима прекращения огня, а также очистка местности от взрывоопасных предметов, обмен военнопленными и телами погибших, обеспечение безопасности возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц, решение острых гуманитарных вопросов, сохранение исторических памятников… разблокирование транспортных и экономических связей», — рассказал Лавров.

По его словам, по всем направлениям наблюдается позитивная тенденция.

Глава МИД России отметил, что единственное заметное нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в регионе 13 декабря, но благодаря совместным усилиям ситуацию удалось урегулировать.

«Единственное заметное нарушение, зафиксированное 13 декабря, произошло на линии соприкосновения там, где не находились российские миротворцы. Энергичные шаги, предпринятые командованием нашего миротворческого контингента в контактах с азербайджанскими и армянскими партнёрами, позволили избежать разрастания инцидента», — уточнил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские миротворцы не допустили в Карабахе ни одного серьёзного инцидента.