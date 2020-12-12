Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Россия после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие.

Об этом заявил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.

«В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявили в Министерстве обороны Армении, азербайджанская сторона «12 декабря возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях», а «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

Там подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отмечали, что 11 декабря в Гадрутском районе был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.