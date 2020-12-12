Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
- Reuters
Об этом заявил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.
«В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее заявили в Министерстве обороны Армении, азербайджанская сторона «12 декабря возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».
В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях», а «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».
Там подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».
Кроме того, в российском оборонном ведомстве отмечали, что 11 декабря в Гадрутском районе был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.