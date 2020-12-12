Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Короткая ссылка
Россия после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие.
Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие
  • Reuters

Об этом заявил журналистам представитель штаба российских миротворческих сил.

«В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявили в Министерстве обороны Армении, азербайджанская сторона «12 декабря возобновила наступление в направлении населённых пунктов Хин Таглар и Хцаберд».

В свою очередь, в Баку обвинили армянскую сторону в «провокационных действиях», а «со стороны Вооружённых сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры».

Там подчеркнули, что в настоящее время «соблюдается режим прекращения огня».

Кроме того, в российском оборонном ведомстве отмечали, что 11 декабря в Гадрутском районе был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить