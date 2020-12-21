Шойгу: миротворцы в Карабахе не допустили ни одного серьёзного инцидента

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Российские миротворцы не допустили в Нагорном Карабахе ни одного серьёзного инцидента. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии министерства.
Шойгу: миротворцы в Карабахе не допустили ни одного серьёзного инцидента
  • РИА Новости

«В кратчайшие сроки группировка российских войск развёрнута в назначенных районах и приступила к выполнению задач на 23 наблюдательных постах. На сегодняшний день не допущено ни одного серьёзного инцидента», — сказал министр.

По его словам, открыто и поддерживается безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору.

«Под руководством российских миротворцев произведён обмен военнопленными между армянской и азербайджанской сторонами по принципу «всех на всех». Также организован обмен телами погибших», — добавил он.

Как отметил Шойгу, мирные граждане в условиях полной безопасности возвращаются в районы проживания и восстанавливают свои дома.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия находится в постоянном взаимодействии с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Карабахе.

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