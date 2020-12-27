Песков рассказал об «огромной ошибке» Зеленского

Короткая ссылка
Слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны стали огромной ошибкой и были негативно восприняты как российским лидером Владимиром Путиным, так и жителями стран бывшего Советского Союза. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков рассказал об «огромной ошибке» Зеленского
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

28 января Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.

Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что эти слова украинского президента «сильно резанули» слух и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов и жителей стран бывшего СССР, в том числе тех, чьи предки участвовали в этой войне.

«Да и на самой Украине очень много таких (несогласных с заявлением украинского лидера. — RT)», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

В январе после заявления Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова украинского политика звучат «просто запредельно».

В МИД подчеркнули, что глава Украины фактически уравнял роль СССР с Третьим рейхом «в развязывании Второй мировой войны».

Как подчёркивал Владимир Путин, выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны и их забвение может стать угрозой мировой безопасности.

В январе он пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить