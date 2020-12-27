Песков рассказал об «огромной ошибке» Зеленского

Слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны стали огромной ошибкой и были негативно восприняты как российским лидером Владимиром Путиным, так и жителями стран бывшего Советского Союза. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

28 января Зеленский в ходе визита в Польшу возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой.

Представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1» отметил, что эти слова украинского президента «сильно резанули» слух и сердце не только Путина, но и огромного количества ветеранов и жителей стран бывшего СССР, в том числе тех, чьи предки участвовали в этой войне.

«Да и на самой Украине очень много таких (несогласных с заявлением украинского лидера. — RT)», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

В январе после заявления Зеленского официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова украинского политика звучат «просто запредельно».

В МИД подчеркнули, что глава Украины фактически уравнял роль СССР с Третьим рейхом «в развязывании Второй мировой войны».

Как подчёркивал Владимир Путин, выводы Нюрнбергского процесса по-прежнему актуальны и их забвение может стать угрозой мировой безопасности.

В январе он пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.