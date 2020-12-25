В Совфеде осудили угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев намерен помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
В Совфеде осудили угрозы Киева помешать опреснению воды в Крыму
  • АГН «Москва»

«Это (ситуация. — RT) вообще выходит за рамки общепризнанных международных стандартов. Они такими вещами дают возможность международному сообществу вообще разобраться в истинной сущности руководства нынешней Украины», — добавил Цеков.

Сенатор отметил, что власти Украины считают Крым своей территорией и, по их мнению, это якобы даёт им право на подобные заявления, но, как подчеркнул парламентарий, здравомыслящие украинские политики должны понимать, что подобные высказывания являются вмешательством во внутренние дела России.

«Конечно, это вмешательство... Из года в год понимание этого будет крепчать, и в конце концов в какой-то период они признают, что Крым — это территория России», — заключил он. 

Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту с опреснением воды в Крыму.

По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму, поэтому Киев намерен вычислить её и сорвать проект.

22 декабря глава республики Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев.

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