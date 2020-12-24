Эксперт оценил заявление главы МИД Украины о проекте с опреснением воды в Крыму
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«Дмитрий Кулеба свою репутацию как дипломата строит именно на русофобии и строит на антироссийской риторике и выступлениях. Какого-то позитива в его действиях, того, чтобы улучшилась ситуация Украины в каких-то делах, — нет», — считает Оленченко.
По его мнению, слова Кулебы предназначены для того, чтобы поддержать «антироссийский дух» среди части украинского населения.
«Мы находимся на своей территории, я имею в виду Крым, и мы будет строить там то, что нам надо, когда нам надо», — добавил специалист.
Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму, поэтому Киев намерен вычислить её и сорвать проект.
22 декабря глава республики Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится в течение 14—16 месяцев.