В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды

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Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сорвать строительство опреснительных установок на полуострове.
В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

По его словам, «подобные угрозы ущербны».

«Всё это — очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши», — цитирует Молохова РИА Новости.

Он добавил, что глава украинского внешнеполитического ведомства из-за заявлений по Крыму «всё больше напоминает персонажа комедий».

Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту по опреснению воды в Крыму.

По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму. Киев намерен вычислить её и сорвать проект.

22 декабря глава республики Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится 14—16 месяцев.

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