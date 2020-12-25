В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сорвать строительство опреснительных установок на полуострове.

По его словам, «подобные угрозы ущербны».

«Всё это — очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши», — цитирует Молохова РИА Новости.

Он добавил, что глава украинского внешнеполитического ведомства из-за заявлений по Крыму «всё больше напоминает персонажа комедий».

Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту по опреснению воды в Крыму.

По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму. Киев намерен вычислить её и сорвать проект.

22 декабря глава республики Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится 14—16 месяцев.