В Крыму оценили угрозы Киева помешать проекту по опреснению воды
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По его словам, «подобные угрозы ущербны».
«Всё это — очередное самодурство украинского министра иностранных дел. Замучается Кулеба «пыль глотать», совершая подобные демарши», — цитирует Молохова РИА Новости.
Он добавил, что глава украинского внешнеполитического ведомства из-за заявлений по Крыму «всё больше напоминает персонажа комедий».
Ранее Кулеба заявил, что украинская сторона намерена помешать проекту по опреснению воды в Крыму.
По его словам, украинские власти знают, что Россия привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в Крыму. Киев намерен вычислить её и сорвать проект.
22 декабря глава республики Сергей Аксёнов заявил, что строительство опреснительной установки в Крыму начнётся в январе 2021 года и продлится 14—16 месяцев.