На Украине арестован командир воинской части по делу о крушении Ан-26

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Печерский районный суд Киева арестовал командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова в рамках расследования крушения украинского военного самолёта Ан-26 под Харьковом в сентябре.
На Украине арестован командир воинской части по делу о крушении Ан-26
  • РИА Новости

Как сообщила УНИАН официальный представитель Государственного бюро расследований Украины Ольга Чеканова, Глазунова подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полётов.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, арестовав командира воинской части без возможности внесения залога.

По данному делу также проходит командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.

В октябре в Киеве сообщили, что в результате расшифровки чёрных ящиков упавшего Ан-26 было установлено, что в работе одного из блоков системы управления двигателя произошёл отказ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

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