На Украине арестован командир воинской части по делу о крушении Ан-26
- РИА Новости
Как сообщила УНИАН официальный представитель Государственного бюро расследований Украины Ольга Чеканова, Глазунова подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полётов.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, арестовав командира воинской части без возможности внесения залога.
По данному делу также проходит командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.
В октябре в Киеве сообщили, что в результате расшифровки чёрных ящиков упавшего Ан-26 было установлено, что в работе одного из блоков системы управления двигателя произошёл отказ.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил на время следствия отстранить организаторов учебно-тренировочного полёта Ан-26.
Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.