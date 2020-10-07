В Киеве рассказали об итогах расшифровки чёрных ящиков упавшего Ан-26

Председатель правительственной комиссии по вопросам расследования крушения самолёта Ан-26, вице-премьер Олег Уруский рассказал о результатах расшифровки чёрных ящиков разбившегося самолёта.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост Урского в Facebook.

«На сегодня можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полёт самолёта Ан-26Ш... Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — указал он.

Вместе с этим Уруский добавил, что расшифровка показала, что также имели место нарушения в организации полётов и в исполнении полётных заданий.

Отмечается, что правительственная комиссия продолжает расследовать причины авиакатастрофы.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в украинском Минобороны сообщали, что вероятной причиной крушения Ан-26 под Харьковом стал отказ двигателя.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.