Зеленский наградил медалями погибших в авиакатастрофе Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно 26 жертв крушения Ан-26 в Харьковской области. Также медали удостоился выживший в трагедии военный.

Об этом сообщает офис президента Украины.

«Президент Украины наградил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них — посмертно. Соответствующий указ №421/2020 глава государства подписал 6 октября», — указывается в заявлении.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в украинском Минобороны сообщали, что вероятной причиной крушения Ан-26 под Харьковом стал отказ двигателя.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.