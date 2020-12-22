Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армян

Короткая ссылка
Российские миротворцы помогли найти в Нагорном Карабахе двух граждан Армении, числившихся пропавшими, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армян
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха», — цитирует его ТАСС.

Представитель Минобороны рассказал, что в настоящее время обработано 528 телефонных обращений, поступивших на горячую линию в связи с пропавшими без вести во время конфликта в Карабахе.

14 декабря Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

В Минобороны Азербайджана сообщили, что по итогам осенних боевых действий в Карабахе погибли более 2700 азербайджанских военнослужащих и свыше 100 числятся пропавшими без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить