Российские миротворцы помогли найти двух пропавших в Карабахе армян

Российские миротворцы помогли найти в Нагорном Карабахе двух граждан Армении, числившихся пропавшими, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«21 декабря совместной группой по розыску пропавших без вести военнослужащих в Гадрутском районе обнаружены двое граждан Армении, которые по согласованию с азербайджанской стороной, также принимающей участие в работе этой группы, переданы администрации Нагорного Карабаха», — цитирует его ТАСС.

Представитель Минобороны рассказал, что в настоящее время обработано 528 телефонных обращений, поступивших на горячую линию в связи с пропавшими без вести во время конфликта в Карабахе.

14 декабря Азербайджан и Армения начали обмен пленными и заложниками по принципу «всех на всех».

В Минобороны Азербайджана сообщили, что по итогам осенних боевых действий в Карабахе погибли более 2700 азербайджанских военнослужащих и свыше 100 числятся пропавшими без вести.