Минобороны рассказало о горячей линии по поиску пропавших в Карабахе

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На горячую линию Центра управления миротворческой деятельностью в Степанакерте за неделю поступило более 210 обращений о пропавших в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих.
Минобороны рассказало о горячей линии по поиску пропавших в Карабахе
  • Reuters

Об этом информирует Минобороны России.

«За время работы горячей линии, в период с 30 ноября по 4 декабря, получено 214 обращений о пропавших армянских военнослужащих», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что специалисты проверили, обработали и передали поисковым группам миротворческого центра данные о 186 военнослужащих. Также 45 гражданам оказали психологическую помощь по телефону.

Кроме того, было получено девять благодарственных отзывов за помощь в поиске пропавших.

По данным Минобороны России, всего в пункт обратились более 1,9 тыс. граждан по вопросам поиска пропавших родственников, возврата имущества и другим вопросам.

Ранее сообщалось, что российские военные медики начали приём пациентов в Степанакерте.

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