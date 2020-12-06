Минобороны рассказало о горячей линии по поиску пропавших в Карабахе

На горячую линию Центра управления миротворческой деятельностью в Степанакерте за неделю поступило более 210 обращений о пропавших в Нагорном Карабахе армянских военнослужащих.

Об этом информирует Минобороны России.



«За время работы горячей линии, в период с 30 ноября по 4 декабря, получено 214 обращений о пропавших армянских военнослужащих», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что специалисты проверили, обработали и передали поисковым группам миротворческого центра данные о 186 военнослужащих. Также 45 гражданам оказали психологическую помощь по телефону.

Кроме того, было получено девять благодарственных отзывов за помощь в поиске пропавших.

По данным Минобороны России, всего в пункт обратились более 1,9 тыс. граждан по вопросам поиска пропавших родственников, возврата имущества и другим вопросам.

Ранее сообщалось, что российские военные медики начали приём пациентов в Степанакерте.