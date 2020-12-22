Аксёнов оценил слова политолога с Украины о «Пёрл-Харборе» для России

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».
Аксёнов оценил слова политолога с Украины о «Пёрл-Харборе» для России
  • РИА Новости

Как сообщает «Крым 24», Аксёнов назвал политолога «диванным воякой», который занимается «пропагандой войны и призывами к терроризму».

«Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Пёрл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», — сказал глава Крыма.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал соответствующее заявление Свереды.

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