Аксёнов оценил слова политолога с Украины о «Пёрл-Харборе» для России

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».

Как сообщает «Крым 24», Аксёнов назвал политолога «диванным воякой», который занимается «пропагандой войны и призывами к терроризму».

«Видимо, этот «отважный» диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Пёрл-Харбор для Японии. Думаю, что подобные «откровения», вне зависимости от степени их идиотизма, можно расценивать как пропаганду войны и призывы к терроризму», — сказал глава Крыма.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал соответствующее заявление Свереды.