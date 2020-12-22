Украинский политолог предложил устроить «Пёрл-Харбор» для России

Короткая ссылка
Украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Свереда заявил, что нормандский формат якобы «завёл в никуда».

«Кроме того, желаем мы того или нет, Украина должна иметь свою стратегию атаки. Мы должны перейти, отойти от стратегии обороны и заглядывания в глаза партнёров», — цитирует его РИА Новости.

В частности, он предложил «устроить новый Пёрл-Харбор» российскому флоту.

Ранее украинский генерал Виктор Назаров заявил, что в Донбассе невозможно реализовать «хорватский сценарий». 

Он также рассказал, что предпринимать попытку фронтального наступления в Донбассе было бы очень рискованно в связи с возможностью больших потерь.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить