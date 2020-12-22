В Совфеде прокомментировали слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».

Парламентарий отметил, что Свереда в данном высказывании выступает как стратег, военный начальник с «колоссальным опытом», которым на самом деле не обладает.

«Это характеризует украинское сообщество. К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», — добавил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.

Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.