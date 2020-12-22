В Совфеде прокомментировали слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал предложение украинского политолога доктора социальной экономики Зиновия Свереды устроить России «Пёрл-Харбор».
В Совфеде прокомментировали слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России
  • РИА Новости

Парламентарий отметил, что Свереда в данном высказывании выступает как стратег, военный начальник с «колоссальным опытом», которым на самом деле не обладает. 

«Это характеризует украинское сообщество. К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», — добавил Цеков. 

Сенатор подчеркнул, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины. 

Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».

По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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