В Совфеде прокомментировали слова украинского политолога о «Пёрл-Харборе» для России
- РИА Новости
Парламентарий отметил, что Свереда в данном высказывании выступает как стратег, военный начальник с «колоссальным опытом», которым на самом деле не обладает.
«Это характеризует украинское сообщество. К сожалению, все части украинского общества, разные отрасли пронизаны такими неадекватными личностями, которые, понимая тупиковость ситуации на Украине, пытаются как-то встряхнуть украинское государство такими сумасбродными предложениями», — добавил Цеков.
Сенатор подчеркнул, что любые военные действия в отношении России закончатся «крушением» Украины.
Ранее украинский политолог доктор социальной экономики Зиновий Свереда в ходе выступления в эфире телеканала «Прямой» предложил устроить России «Пёрл-Харбор».
По его словам, украинским властям нужно разработать военную стратегию «освобождения» Крыма и Донбасса.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.