За сутки российские миротворцы разминировали около 10 га земли в Карабахе
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Отмечается, что за время операции инженерные подразделения российских миротворцев в Карабахе разминировали около 248 га местности, 95,3 км дорог.
Также были разминированы 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 8,3 тыс. взрывоопасных предметов.
Ранее в Минобороны России отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.