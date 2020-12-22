За сутки российские миротворцы разминировали около 10 га земли в Карабахе

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За сутки российские миротворцы разминировали более 10 га территории в Нагорном Карабахе. Об этом информирует Минобороны России.
За сутки российские миротворцы разминировали около 10 га земли в Карабахе
  • © mil.ru

Отмечается, что за время операции инженерные подразделения российских миротворцев в Карабахе разминировали около 248 га местности, 95,3 км дорог.

Также были разминированы 423 домостроения, обнаружено и обезврежено более 8,3 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее в Минобороны России отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с генштабами вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.

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