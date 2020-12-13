За сутки российские миротворцы разминировали около 12 га земли в Карабахе

За сутки российские миротворцы разминировали более 12 га территории в Степанакерте, сообщает Минобороны России.

«За сутки очищено около 12 га территории, обследовано 130 зданий, обнаружено и вывезено для уничтожения 172 взрывоопасных предмета», — цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства.

Отмечается, что миротворцами была проведена разведка и разминирование местности в районе аэропорта «Степанакерт».

Уточняется, что обнаруженные предметы вывозятся на полигон и уничтожаются.

Ранее Россия после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха потребовала от сторон конфликта соблюдать перемирие.