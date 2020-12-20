В Казахстане запретили освобождение по УДО осуждённых за коррупцию
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
Отмечается, что ранее законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса и сената.
Также законопроект устанавливает запрет для лиц, занимающих ответственную государственную должность, открывать и иметь счета в иностранных банках за пределами Казахстана.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.