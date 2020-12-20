В Казахстане запретили освобождение по УДО осуждённых за коррупцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, устанавливающие, в частности, запрет на применение условно-досрочного освобождения для лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Отмечается, что ранее законопроект был рассмотрен и одобрен депутатами мажилиса и сената.

Также законопроект устанавливает запрет для лиц, занимающих ответственную государственную должность, открывать и иметь счета в иностранных банках за пределами Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.