Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 146 584

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 652 и достигло 146 584.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 180.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 130 776 пациентов с коронавирусом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

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