Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 146 584
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 2 180.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 130 776 пациентов с коронавирусом.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на следующей неделе в Казахстане будет запущено совместное с Россией производство вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.