Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию до тех пор «пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал».

Видео с выступлением Лукашенко было показано на телеканале СТВ.

«Всё будете решать вы (граждане. — RT). Обещаю вам, всё будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает», — сообщил Лукашенко.

При этом он отметил, что «никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил — и всё, он уже всё бросил и ушёл».

«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну», — заявил президент.

Ранее Лукашенко заявлял, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.

Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ЕС продолжит оказывать давление на власти Белоруссии.

Европейский союз ввёл санкции против Лукашенко.