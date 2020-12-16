Лукашенко заявил, что будет «драться» за Белоруссию
- globallookpress.com
Видео с выступлением Лукашенко было показано на телеканале СТВ.
«Всё будете решать вы (граждане. — RT). Обещаю вам, всё будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает», — сообщил Лукашенко.
При этом он отметил, что «никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил — и всё, он уже всё бросил и ушёл».
«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал», — до тех пор я буду драться за эту страну», — заявил президент.
Ранее Лукашенко заявлял, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности.
Также премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ЕС продолжит оказывать давление на власти Белоруссии.
Европейский союз ввёл санкции против Лукашенко.