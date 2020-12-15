В ЕС заявили о намерении продолжать оказывать давление на власти Белоруссии

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что ЕС продолжит оказывать давление на власти Белоруссии.
В ЕС заявили о намерении продолжать оказывать давление на власти Белоруссии
  • Reuters

Бельгийский премьер провёл переговоры в режиме видеоконференции с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

«Бельгия и Евросоюз поддерживают народ Белоруссии в стремлении к демократическому обществу, где соблюдаются фундаментальные права и нет места насилию», — написал Де Кро в Twitter по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать давление на белорусские власти, «чтобы они начали заслуживающий доверие диалог».

Ранее Европейский союз ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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