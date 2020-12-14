Депутат Рады назвал COVID-19 выдуманной болезнью

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Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил в эфире телеканала НАШ, что коронавирусная инфекция COVID-19 является выдуманной.
Депутат Рады назвал COVID-19 выдуманной болезнью
  • РИА Новости

Данное заявление он сделал, комментируя ситуацию с вакциной от коронавирусной инфекции, которая, по его словам, «не вызывает доверия».

«Я сейчас абсолютно серьёзно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19», — цитирует его «СТРАНА.ua».

В октябре президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство «уникальной» украинской вакцины от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим он заявил о готовности испытать на себе украинскую вакцину в случае успешных испытаний препарата.

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